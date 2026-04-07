Педагоги Богородского округа обсудили ИИ на методдне 6 апреля

Единый методический день прошел 6 апреля в образовательных учреждениях Богородского округа. Педагоги обсудили внедрение искусственного интеллекта и современные подходы к обучению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой стал Центр образования «Богородский», где ключевой темой встречи стало совершенствование навыков работы с искусственным интеллектом. Участники не только познакомились с возможностями ИИ, но и отработали практические инструменты для применения технологий в учебном процессе.

В Центре образования № 35 педагоги рассмотрели инновационные подходы к организации обучения. В программе прозвучали доклады «Ассистент преподавателя — искусственный интеллект в работе учителя», «Олимпиадный трек: от подготовки к победе — секреты работы с одаренными детьми», а также «ИИ в школе — от теории к практике». Специалисты делились опытом и искали решения актуальных задач системы образования.

Отдельное внимание уделили интерактивным форматам. Состоялись методический баттл и открытый микрофон для обсуждения вопросов современной педагогики. Педагог-психолог провел тренинг «Весенняя перезагрузка», направленный на профилактику профессионального выгорания.

По итогам встречи участники отметили высокий уровень организации и практическую ценность программы. Методический день подтвердил стремление педагогов округа сочетать традиционные подходы с современными технологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.