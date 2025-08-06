Педагог Подмосковья стал победителем этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»

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В Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви прошло заседание конкурсной комиссии II (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО. На этом этапе конкурса были рассмотрены 70 работ, представленные 118 участниками из 18 регионов округа в 4 номинациях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Экспертная комиссия провела тщательный отбор, в результате которого в финал было отобрано 10 работ (16 участников) из 8 областей Центрального федерального округа.

Победителем в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» стал Сергей Сибирев, учитель английского языка, истории и Основ духовно-нравственной культуры народов России Старогородковской средней школы Одинцовского городского округа. Его издательский проект «Из бездны забвения: братия Лужецкого монастыря после революции» был высоко оценен экспертами за оригинальность и значимость.

Награждение победителей конкурса запланировано на образовательных чтениях Центрального федерального округа, которые состоятся с 9 по 11 сентября в Твери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.