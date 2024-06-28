Педагог из Орехово-Зуева стала призером олимпиады по математике среди учителей

В Подмосковье завершилась третья олимпиада для педагогов математики, организованная образовательным центром «Взлет». На ней собрались лучшие педагоги региона для демонстрации их профессионального мастерства и подготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди участников олимпиады была Наталья Романычева, выпускница физико-математического факультета Орехово-Зуевского ГГТУ и учитель математики школы № 16, которая заняла призовое место.

В олимпиаде приняли участие 168 педагогов, которым предстояло продемонстрировать свои знания не только в области математики, но и в методических аспектах преподавания. Учителя показали свои навыки в создании эффективных и инновационных подходов к обучению, способных вдохновлять и мотивировать учащихся.

Наталья Романычева в следующем учебном году присоединится к проекту «Математические классы Подмосковья», где будет работать с учениками 7 класса. Проект направлен на повышение качества математического образования школьников — одного из приоритетных направлений в современном мире. Математические классы планируется открыть в 33 школах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.