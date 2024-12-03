Педагог из Егорьевска вошла в топ-10 лучших учителей России

В топ-10 сильнейших педагогов России вошла учитель физкультуры егорьевской школы № 13 Ольга Кушнеревич. Финал XV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2024» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в конкурсе приняли участие 45 педагогов из 44 субъектов РФ. Всего конкурс и форум объединили 56 регионов России. Конкурсанты проводили открытые уроки, самоанализы, творческие самопрезентации, импровизации на тему «Культура здоровья».

По итогам конкурса выбрали 10 лауреатов, в число которых вошла Ольга Кушнеревич.

Спортивный образ жизни Ольга Юрьевна вела с детства — подвижные игры во дворе, подтягивания на турниках с друзьями. Со школьной скамьи девушка начала получать спортивные разряды, а затем поступила в коломенский Государственный социально-гуманитарный университет на педагога физической культуры.

В школе Ольга Кушнеревич работает уже более 20 лет. Она педагог высшей категории, активно участвует в общественной жизни.

Ранее Ольга Кушнеревич стала лучшим учителем физкультуры г. о. Егорьевск и попала в топ 100 лучших педагогов Подмосковья.

«Для меня учитель — это прежде всего человек, который влюблен в свою профессию и для которого не существует чужих детей», — говорит Ольга Кушнеревич.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.