Павловский Посад продолжает оказывать гумпомощь жителям Курской области

Активисты центра развития и поддержки семьи «Росток» , прихожане и благотворители Екатерининского храма села Рахманово передали в молодежный центр «Авангард» одежду для жителей Курской области. Коробки обуви, одежды и предметов первой необходимости в ближайшее время будут отправлены на распределительный склад в Балашиху.

После сортировки эти посылки поедут к адресатам. Коллектив учреждения от всей души благодарит волонтеров за оказанную помощь.

Для тех, кто также хочет внести свой посильный в клад в общее дело, 15 сентября, на открытии Парка «Меленки» с 11:30 до 15:00 будут работать две точки по сбору гуманитарной помощи.

Принимаются новая одежда, обувь, белье, сухпайки или продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.