Павловский Посад масштабно отметил День народного единства

4 ноября в Павлово-Посадском городском округе прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Все учреждения культуры округа подготовили тематические программы, концерты и акции, объединенные патриотической тематикой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенно яркие и многочисленные выступления состоялись на площадках Дворца культуры «Павлово-Покровский», Дома культуры «Евсеевский», а также в ДК «Октябрь» и ДК «Ленский». Зрители смогли увидеть патриотические концерты, посвященные истории России и важности сплочения общества.

В Городском парке Павловского Посада для жителей и гостей округа была организована выставка под названием «Россия — моя гордость». Кроме того, все желающие смогли принять участие в познавательной викторине, посвященной истории Дня народного единства и ключевым моментам российской истории.

В организации мероприятий в городском парке активное участие приняли волонтеры местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», которые помогали в проведении акций и информировании граждан.

Празднование Дня народного единства в Павловском Посаде прошло в атмосфере патриотизма и единения, подчеркнув значимость исторических традиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.