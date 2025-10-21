сегодня в 22:23

Павловские лимоны попали в топ-3 на конкурсе «25 легендарных фермеров»

Нижегородец Сергей Прохоров выиграл второе место в федеральном конкурсе «25 легендарных фермеров». Победители получили награды в Москве 16 октября, сообщает ИА «Время Н» .

Прохорову принадлежит «Павловский питомник». Он занимается выращиванием, реализацией и популяризацией комнатных цитрусовых растений. Один из ключевых продуктов — «Павловский лимон», который является культурным символом города Павлово в Нижегородской области.

Фермер проводит подкасты, связанные с цитрусовыми. В «Павловском питомнике» постоянно организовывают экскурсии и мастер-классы.

Премию «25 легендарных фермеров» учредили, чтобы поддерживать малый и средний бизнес, работающий в области аграрной промышленности. Еще он позволяет популяризировать отечественные фермерские хозяйства.

Победителей премии выбирают в два этапа. Сначала проходит народное голосование. После этого выбирают победителя представители экспертного жюри.

