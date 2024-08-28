Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме

Патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки представили на международном форуме «Женщины в защиту Отечества». Директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева презентовала гостям ключевые мероприятия проекта «Химки. Успех в единстве поколений», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями города занимаются организацией помощи участникам специальной военной операции и их семьям, постоянной работают волонтерами в зоне СВО.

«Наш новый общественный проект по праву можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. Отмечу, что „Химки. Успех в единстве поколений“ по достоинству оценили и участники форума», — поделилась Ольга Игнатьева.

Новый проект вызывает интерес и поддержку у абсолютного большинства химчан, для которых сохранение памяти о великих делах наших предков, гордость за свою страну и уважение ее в мире — неотъемлемые ценности гражданина России.

В рамках проекта для химчан регулярно организуют различные мероприятия, основная идеология которых — патриотизм. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты и многое другое. С момента начала реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч.

Отметим, что Химках особое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, благодаря инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Там можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать из первых уст рассказы ветеранов Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.