Патриотический форум в Подмосковье собрал порядка 1 тыс участников

Порядка 1 тыс. участников посетили Межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот — это Я», который состоялся в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Среди гостей — представители патриотических клубов и добровольческих объединений из разных регионов России и стран. Об этом сообщает министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Уже в четвертый раз мы проводим большой патриотический форум „Патриот — это Я“, который в этом году посвящен 80-летию Великой Победы. Радостно видеть, как расширяется география мероприятия — к нашим подмосковным активистам присоединились делегации из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Брянска, Челябинска, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, а также гости из Беларуси и Абхазии. Мы всегда рады встречам с единомышленниками. Программа форума получилась по-настоящему насыщенной — от интерактивных выставок современной военной техники и поисковых движений до образовательных лекций и практических мастер-классов. Уверена, что такие мероприятия укрепляют связь между поколениями и вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участие делегации от Республики Абхазия прошло при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и министерства просвещения Республики Абхазия.

С самого утра на площадке форума работали интерактивные выставки. Были представлены стенды ведущих общественных организаций региона: «Волонтеры Подмосковья», «Юнармия», Поисковое движение России, «Движение Первых», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация ветеранов СВО и других.

Стенд Московского высшего военного командного училища представил комплексную экспозицию, демонстрирующую современные подходы к подготовке военных специалистов. В интерактивной зоне был установлен манекен для отработки навыков оказания первой помощи в полевых условиях вместе с профессиональным медицинским рюкзаком. Особое внимание уделялось современным технологиям — в экспозиции были представлены квадрокоптеры Mavic-2 и 3 Pro, FPV-дрон с системой управления.

Тактическое снаряжение училища включало бронежилет и полную экипировку современного военнослужащего. Отдельный раздел экспозиции был посвящен трофейным экспонатам, привезенным из зоны проведения СВО.

На стенде Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) была развернута масштабная практическая зона. Спасатели-добровольцы организовали несколько интерактивных точек, где все желающие могли отработать ключевые навыки: оказание первой помощи, транспортировку пострадавшего, основы пожарной безопасности и альпинистской подготовки. Отдельное внимание уделялось организации поисково-спасательных работ в природной среде и спасению на воде.

Стенд компании ООО «АУРУМ», специализирующейся на производстве военно-тактического оборудования, был организован как полноценный демонстрационный комплекс. Посетители могли испытать современные средства защиты в действии: на двух манекенах были представлены бронежилеты с бронеплитами, термощит и противоосколочный костюм. Особый интерес вызвали специализированные средства — противоминные ботинки и спектр-анализатор.

В интерактивной зоне работали два электронных тира, где все желающие могли проверить свои навыки стрельбы. Отдельная экспозиция была посвящена современным технологиям: пять FPV-дронов, включая специальную модель «паук», а также средства связи — рации и маскировочные сети. Демонстрировались также рюкзаки различного назначения и комплекты аптечек.

Стенд Ассоциации ветеранов СВО вызвал значительный интерес посетителей. На экспозиции были представлены макеты массо-габаритного оружия (ММГ), включая современные образцы: АК-12, АК-74, а также легендарный АК-47. Особое внимание привлекали снайперские системы — ММГ «Сайга-308» с оптическим прицелом и карабин СВЦ 9/19.

На стенде Поискового движения России были представлены находки с полей сражений Подмосковья: личные вещи солдат и командиров, элементы снаряжения и вооружения. Отдельный раздел посвящен специальному поисковому оборудованию, включая современные металлодетекторы.

Значительное внимание привлекла передвижная выставка «СВОи Герои» с подлинными предметами, собранными на местах современных боевых действий. В экспозиции были представлены образцы БПЛА, бронещиток автомобиля «Козак», а также образцы военного обмундирования и снаряжения. В интерактивной зоне посетители могли попробовать себя в разборке-сборке макета автомата Калашникова и снаряжении магазина учебными патронами.

Автор выставки — юный участник поискового отряда Тихон. На реализацию проекта он получил грант от Росмолодежи. Отец Тихона сейчас находятся в зоне СВО, а он, в свою очередь, вместе со своей мамой и братом помогает фронту и собирает для бойцов гуманитарную помощь. В ноябре прошлого года о своем отце-герое и о своих проектах Тихон рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

Центральным элементом форума стала церемония передачи Знамени Победы в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы». Акция, организованная Роспатриотцентром при поддержке «Юнармии», посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель — сохранение исторической памяти и увековечивание подвига советского народа. В рамках акции копия Знамени Победы путешествует по регионам России. Делегация из Брянска передала реликвию представителям Московской области. Участники почтили память павших защитников Отечества Минутой молчания.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение активистов патриотической работы Почетными грамотами и благодарностями от министерства информации и молодежной политики региона и Военного комиссариата региона.

На форуме с деловой лекцией выступила эксперт Российского общества «Знания» Дарья Смирнова. Она затронула тему информационного противоборства и защиты национальных интересов в медиапространстве. Культурную программу представила вокальная студия «Акапелла» из Дома культуры «Поведники».

Активисты «Волонтеров Подмосковья» организовали на своей площадке две практические активности. Гости могли изготовить памятные браслеты, а также принять участие в мастер-классе по плетению тактических браслетов из паракорда. Все изготовленные тактические браслеты после мероприятия будут переданы участникам СВО.

Также для гостей форума подготовили различные активности и тематический квест. Победители и призеры были отмечены памятными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

