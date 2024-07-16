Патриарх Кирилл: церковь не будет канонизировать Ивана Грозного

Патриарх рассказал о смерти святителя Филиппа, митрополита Московского, который «пал от руки безумного царя». По его словам, Иван Грозный заподозрил епископа в том, что он может побудить бояр на сопротивление. При этом никаких оснований, указывающих на подобный поступок, не было.

Патриарх Кирилл считает, что заподозривший епископа монарх страдал от душевной болезни, из-за чего и повелел своему сподвижнику, дворянину-опричнику Малюте Скуратову, убить святителя Филиппа. Поэтому о канонизации Ивана Грозного, о которой просят некоторые россияне, речи не идет.

При этом патриарх отметил, что исторические заслуги царя, а также его политическая миссия все еще ценятся обществом.