Патриарх Кирилл призвал россиян делиться богатством, так как это дар Божий

После церемонии освящения московского храма Воскресения Словущего, расположенного в Марьинском парке, патриарх Кирилл всея Руси выступил с духовным наставлением, он призвал жителей России делиться богатством друг с другом, так как это дар Божий, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Спас».

В своей речи патриарх Кирилл подчеркнул божественную природу материального достатка, отметив, что обеспеченные люди призваны оказывать поддержку тем, кто испытывает финансовые трудности.

«Человек, приобретая материальные ценности, <…> должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, и понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во всю, что называется, во все тяжкие пускаться, а это испытание», — заявил патриарх Кирилл.

Материальное благосостояние переменчиво: сегодня оно есть, а завтра может исчезнуть, подчеркнул представитель РПЦ. Потому каждому, независимо от финансового положения, важно сохранять духовную связь с Всевышним.

Истинная ценность достатка проявляется в способности делиться им с окружающими. Замечая тех, кто испытывает нужду, и оказывая им поддержку, человек направляет свое благосостояние на благие цели. Такой подход к материальным благам способствует духовному росту и помогает сберечь душу от нравственного упадка, заключил патриарх Кирилл.