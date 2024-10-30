Патриарх Кирилл: глава Махачкалинской епархии мог стать целью боевиков 23 июня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил, что архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам (Пономарев), глава Махачкалинской епархии, мог быть одной из целей боевиков во время теракта в Дагестане 23 июня, сообщает ТАСС .

По его словам, не исключается возможность того, что террористы хотели напасть на правящего архиерея. Они предприняли «дерзкие шаги», а потому, вероятно, планировали нанести максимальный ущерб. Патриарх Кирилл допустил, что боевики в том числе хотели убить главу Махачкалинской епархии.

23 июня террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и Махачкале. Всех боевиков ликвидировали. В результате теракта погибло свыше 20 человек.

Во вторник патриарх Кирилл наградил муфтия Абдулаева орденом Славы и Чести II степени за вклад в «развитие межрелигиозного диалога», а также за «сохранение традиционных ценностей».