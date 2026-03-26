Пастереллез выявили у коров в одном из личных хозяйств Нижегородской области

Пастереллез обнаржуен у двух коров в Нижегородской области

В личном подсобном хозяйстве села Калиновка Пильнинского округа выявили пастереллез у двух коров. На участке введен карантин, изымать животных не планируется, сообщает pravda-nn.ru .

Пастереллез — опасная инфекция, поражающая домашний скот, птиц и диких животных. Болезнь развивается стремительно и без лечения может привести к гибели. Инфекция способна передаваться человеку через укусы, царапины и воздушно-капельным путем.

В России зафиксированы вспышки в 10 регионах. В Республике Алтай выявили 70 очагов и более 2 тысяч заболевших животных, в Новосибирской области обнаружили 42 очага бешенства и пастереллеза, был введен режим ЧС. В стране уже ликвидировано от 87,5 до 90,5 тыс. голов скота. Предварительный ущерб от недополученной выручки за мясо оценивается в 3,72 млрд рублей.

В Нижегородской области карантин на участке в Калиновке действует с 18 февраля. Запрещен вывоз животных, а также получение молока и шерсти без дезинфекции.

«Приказом комитета на ЛПХ наложен карантин, в рамках оздоровительных мероприятий проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений, где содержались животные, вакцинация восприимчивых животных, инициированы дополнительные лабораторные исследования, ежедневный клинический осмотр», — рассказали в комитете ветеринарии Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что регион уже сталкивался с пастереллезом в 2020, 2021 и 2023 годах, поэтому угрозы массового изъятия скота нет.

