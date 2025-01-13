Пассажиры московской подземки продемонстрировали рекордный расход трафика на праздниках

С 1 по 10 января объемы потраченного мобильного трафика в столичном метрополитене побили рекорд — пассажиры использовали более 412 тб данных, увеличив потребление на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора МегаФон.

Такой объем сравним с непрерывным просмотром около 6 тыс. фильмов в разрешении 4К.

Наибольший всплеск мобильной активности произошел 4 января — объем трафика в этот день вырос на 144% относительно прошлого года.

Самым спокойным днем ожидаемо стало 1 января — время, когда большинство москвичей отдыхали после встречи Нового года, а туристы еще не были столь активны.

Наименее загруженными оказались станции новой Троицкой линии — «Коммунарка» и «Генерала Тюленева». Специалисты связывают это с их расположением в районах, где продолжают застраиваться жилые зоны, и пассажиропоток, соответственно, показначительно меньше, чем на центральных станциях.

«Мы уделяем особое внимание качеству связи в метро. Современные технологии, такие как MIMO 2×2 с передачей параллельных потоков данных и Carrier Aggregation, объединяющей частотные каналы, обеспечивают надежный сигнал и высокую скорость интернета. Пассажиры могут пользоваться всеми преимуществами мобильной связи, не замечая прерываний, даже в самых глубоких и длинных тоннелях», — поделился директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.