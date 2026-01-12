Пассажирку сняли с рейса в Варшаве из-за провокационной надписи на лбу

сегодня в 22:54

Украинка сделала надпись на лбу «бомба» в аэропорту Варшавы

29-летнюю гражданку Украины сняли с рейса в аэропорту Варшавы после того, как она прошла в терминал с нанесенной на лоб помадой надписью «бомба».

Об этом сообщает «Лента.ру»со ссылкой на польское издание Wiadomosci.

После задержания женщина объяснила, что это была шутка. Сотрудники авиабезопасности провели тщательный досмотр ее багажа, но опасных предметов не обнаружили.

Тем не менее, пассажирка была оштрафована на 500 злотых (примерно 10 930 рублей) и получила официальный отказ в осуществлении перелета.

