Пашаев опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву

Сослуживец Алексея Блиновского и бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что супруг скандально известного блогера в настоящее время находится на передовой и не покидал зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

Ранее СМИ сообщали, что муж «королевы марафонов» Елены Блиновской пропал из воинской части в Донецке. Бизнесмен Алексей Блиновский уехал в Москву с целью решения финансовых вопросов.

«Это бред, бред. Он никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — сказал Пашаев.

Он добавил, что после ротации Блиновский выйдет на связь и Пашаев узнает, ознакомился ли тот с материалами своего уголовного дела.

Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте, через некоторое время после заключения под стражу его супруги. Блогер служит в зоне СВО под позывным Брикс.

Предполагается, что Алексей своим поступком надеялся изменить меру пресечения для Елены, которая находится в СИЗО из-за уклонения от уплаты налогов. У Блиновских четверо детей, которые остались без обоих родителей.