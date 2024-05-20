Парту Героя в память об участнике ВОВ открыли в Ленинском округе

В Бутовской школе № 2 подмосковного Ленинского городского округа увековечили память уроженца деревни Боброво Виктора Варгина, погибшего, защищая Родину во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Виктор Иванович родился в нашем муниципалитете в 1923 году, в 1941-м, в самом начале войны, 18-летним парнем ушел на фронт, был пулеметчиком. Пал в бою под Ельней в октябре 1943 года в звании младшего сержанта, похоронен в Смоленской области. Героизм Виктора Варгина навсегда останется в нашей памяти и будет напоминать о цене свободы и мира», — сказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

В память о бойце Красной армии в Бутовской школе, расположенной на территории его родной деревни, открыли Парту Героя. В торжественной церемонии приняли участие ученики школы, активисты молодежных общественных организаций, депутаты. Руководство образовательной организации планирует, что в будущем аналогичным образом увековечат память и других уроженцев Боброво, воевавших за Родину, а такие парты планируется установить в каждом классе.

Это уже девятая Парта Героя в Ленинском округе. Добавим, они открываются в образовательных организациях в память о людях, которыми гордится наша страна, по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа» с целью патриотического воспитания детей и молодежи на примерах подвигов земляков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.