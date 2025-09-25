Парту Героя открыли в Люберцах в память о военнослужащем СВО

«Этот проект начат несколько лет назад по инициативе партии „Единая Россия“. Он посвящен людям, которые своим героическим трудом или боевыми действиями доказали свое мужество, любовь к Родине, ответственность за людей. Парты, которые открываются в наших школах Подмосковья, — это то место, которое определяет, как растет человек, кем он станет, как становится героем», — отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Лидия Антонова.

Дмитрий Узиков родился 16 января 1998 года в поселке Томилино. Он окончил 9 классов гимназии в родном поселке, после чего получил профессию автомеханика в Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина. В июне 2017 года Дмитрий был призван на срочную службу в армию. В октябре 2022 года мобилизован и направлен в зону СВО. 3 сентября 2024 года он погиб при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике. За время службы Дмитрий был награжден медалью «За участие в специальной военной операции» и посмертно удостоен ордена Мужества.

Торжественно Парту Героя открыли депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова и мама Героя Светлана Узикова.

Напомним, проект «Новая школа» партии «Единая Россия» действует с 2015 года и объединяет образовательные инициативы по патриотическому воспитанию школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.