Парту Героя Андрея Туркина открыли в школе № 3 Балашихи

Торжественное открытие Парты Героя, посвященной памяти Героя России Андрея Туркина, прошло в школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Герой погиб в Беслане, защищая детей во время террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутаты Совета депутатов Александр Евсюткин и Сергей Щукин, руководитель городского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Сергей Яковлев, военные, педагоги, школьники.

«Сегодня мы открыли парту Героя, погибшего при теракте в Беслане и прочувствовали те трагические события, которые произошли в 2004 году. Проведение таких мероприятий способствует патриотическому воспитанию ребят. В наше время тоже есть много героев, которые защищают нас, участвуя в специальной военной операции», — сказал Геннадий Попов.

Андрей Туркин родился в 1975 году. После окончания школы получил специальность слесаря по ремонту автомобилей. В 1994 году принимал участие в боевых действиях в Таджикистане на таджико-афганской границе. Летом 1995 года был уволен в запас в звании сержанта. В 1997 года поступил на службу Управление «В» ФСБ.

Неоднократно участвовал в боях в Чечне, а также в операции по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Героически погиб, когда закрывал собой детей от взрыва гранаты во время теракта в Беслане.

Андрею Туркину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.