Паровоз из Коломны отправился в путешествие в составе поезда Деда Мороза

Накануне в путь длиной около 30 тыс. км отправился поезд Деда Мороза. Передвижную резиденцию главного зимнего волшебника на разных этапах маршрута ведут старинные паровозы П-36. Один из них был построен на Коломенском заводе в 1954 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коломенский паровоз возил локомотивы на Московской, Октябрьской, Северной железных дорогах. На Забайкальской трудился до 1974 года. С 1986 года стоял как памятник в депо «Ленинград-Пасс-Московский». В 2012 году руководством РЖД было принято решение «привести его в работоспособное состояние». Ремонтировался в городе Троицке, а теперь возглавляет поезд Деда Мороза.

Самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России ведет состав, в котором есть «вагон-приемная» главного волшебника, «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «Сцена» и «Кукольный театр» для представлений, «Лавка» с северными сувенирами, а еще буфет и вагон-ресторан для чаепитий.

За 54 дня новогодний состав побывает в 60 городах, от Комсомольска-на-Амуре до Великого Устюга. В Москву поезд Деда Мороза прибудет 3 января, а завершится большое новогоднее путешествие 11 января.

Самые свежие новости о путешествии Деда Мороза по стране можно узнать на официальном сайте поезда.

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