Пароли и аутентификация: эксперт напомнил о безопасности личных данных

Эксперт Куликов: чем меньше данных вводится при регистрации, тем лучше

Сооснователь сервиса «Агент 152» и эксперт по информационной безопасности Кирилл Куликов заявил, что сегодня к числу чувствительных для утечки и мошенничества цифровых данных относятся номера телефонов, электронная почта и другая личная информация: чтобы избежать проблем, не стоит забывать о менеджере паролей и аутентификации, сообщает RT .

«Чем меньше данных вы вводите при регистрациях, подписках и акциях, тем лучше. Указывайте только то, что отмечено звездочками», — сказал эксперт.

По его словам, при регистрации на сомнительных сервисах можно использовать только временные адреса электронной почты. Стоит установить блокировку экрана смартфона или ноутбука с паролем, пин-кодом и Face ID.

Он посоветовал периодически удалять неиспользуемые аккаунты, очищать историю в браузерах и поисковиках.