Парки Воскресенска приглашают на свои мероприятия

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 25 по 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для детей от 6 лет (6+) будут организованы: творческая мастерская в павильоне около фонтана, выездной читальный зал на фонтанной площади, игровые программы на главной площади для всех желающих. Для детей от 12 лет (12+) — современный мечевой бой на шахматной площадке, занятия по рубке шашкой около лабиринта. Взрослых и детей старше 12 лет (12+) приглашаем на экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов» (по предварительной записи). Также приглашаем взрослых и детей старше 6 лет (6+) на интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие (все по предварительной записи).

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы 6+: «Старинная игротека, „Былинные герои“, „На них все держится“ с мастер-классом, „Потрогай историю руками“, „Соседи по парку“ и другие. На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивных играх.

Попрактиковаться в скандинавской ходьбе, а также потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.