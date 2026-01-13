Парки Подмосковья приняли более 3,3 млн посетителей в новогодние каникулы

Парки Московской области в период новогодних каникул посетили свыше 3,3 млн человек. Для жителей и гостей региона работали катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прошли массовые культурные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В зимние каникулы парки Подмосковья стали центрами притяжения для жителей и гостей региона. Для комфортного отдыха были организованы 48 катков, 62 лыжные трассы, 37 тюбинговых горок и пункты проката спортивного инвентаря. За праздничные дни в парках прошло более 4,6 тыс. культурных и 72 спортивных мероприятий, которые посетили свыше 21 тыс. человек.

Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе — 113 тыс. посещений. Далее следуют Центральный парк в Долгопрудном (89 тыс.) и парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцово (82 тыс.). Всего в области функционирует более 370 катков с натуральным и искусственным льдом, которые за сезон посетили почти 890 тыс. человек. В числе лидеров — катки в Серпухове, Егорьевске и Раменском.

Для любителей лыж подготовлено 165 трасс, шесть из которых с искусственным снегом. Одна из самых протяженных — трасса в парке имени Ларисы Лазутиной (17,5 км). В регионе прошли массовые спортивные события, включая Манжосовскую лыжную гонку, забеги и мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.

Для детей от 5 до 14 лет были организованы бесплатные тренировки по хоккею в рамках проекта «Красная машина ДВОР». На лыжных трассах работали более 50 инструкторов, а в семи лесопарках базируются отделения лыжных гонок спортшкол.

В январе прошли отборочные этапы фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» и ледовые постановки «Щелкунчик» с участием известных фигуристов. Всего на территории Подмосковья запланировано 24 ледовых мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.