Парки Подмосковья приглашают жителей и гостей региона на осенние фестивали

10, 11 и 12 октября в парках Московской области пройдут осенние фестивали. Гостей парков ждут творческие мастер-классы, забеги, концертные программы, пленэры и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

10 октября в 16:00 в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет мероприятие «Кряква Кривякинская», приуроченное к Международному дню уток. Для гостей организуют квест «Кто сказал Кря?» и викторину «Пернатая головоломка». Всех желающих ждут на творческих мастер-классах по росписи кофейных игрушек, созданию интерьерной картины из бумаги и изготовлению значков. Мероприятие завершат флешмоб «Дружные утята» и концертная программа «Утиная мелодия».

В Центральном городском парке Королева 11 октября в 11:00 состоится праздник осени «Вкусно! И — тыква!». В рамках мероприятия пройдут мастер-класс «Осенние истории» и выставка поделок «Арт-осень». Украшением праздника станут выступление Королевского духового оркестра и ансамбля народной музыки «Родные напевы».

В парке «Покровский» в Хотьково, Сергиево-Посадский г. о., 11 октября в 13:00 пройдет фестиваль «Всемирный день живописи». Гостей ждут в открытой мастерской «Пленэр на Вишневке», экскурсионном лектории «По следам абрамцевского художественного кружка» и мастер-классе по живописи. Также все желающие смогут посетить игровую программу «Парад красок» и концертную программу.

Парк им. Н. Островского в Ступино 12 октября проведет IX традиционный осенний забег для детей и взрослых «Краски леса». Регистрация участников начнется в 9:00. Помимо забега гости парка смогут посетить выставку «Малая Родина. Парки Подмосковья», согреться горячим напитком на чайной станции. Мероприятие завершится церемонией награждения спортсменов и вручением памятных медалей.

12 октября в 14:00 в Свердловском парке Лосино-Петровского состоится фестиваль «Праздник осени». Гостям предлагают посетить выставки «Осенний вернисаж» и «Дары осени», мастер-класс по росписи листьев из деревянных заготовок и урок изобразительного искусства «Рисуем Культурный код». Для юных посетителей приготовили кукольный интерактив «Хочу в артисты» и фольклорные игры «Осенние забавы». Фестиваль завершится «Большим осенним концертом».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.