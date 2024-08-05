Парки Подмосковья посетили свыше 1,8 млн человек с 29 июля по 4 августа

С 29 июля по 4 августа парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек. Более 340 тыс. человек побывало в парках 3 августа, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. За все выходные дни посещаемость составила более 645 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 234 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Пехорка в Балашихе — 82 тыс. человек; Толстого в Химках — 49 тыс. человек; Центральный парк округа Пушкинский — 45 тыс. человек; Мира в Мытищах — 39 тыс. человек; Сестрорецкий в Клину — 35 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 29 июня по 4 августа составила более 18 тыс. человек, а пляжи посетило 27 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.