сегодня в 17:17

Парки Орехово-Зуевского округа приглашают на мастер-классы, квизы и спортивные игры

Парки Орехово-Зуевского округа на этой неделе приготовили разнообразную программу мероприятий для посетителей всех возрастов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Парке 30-летия Победы пройдут творческий мастер-класс «Аппликация „Волшебная птица“ и беседа „Юмор я ценю высоко…“, посвященная 130-летию дня рождения М. М. Зощенко. Будут организованы клуб любителей настольных игр, развлекательные игры в парке, веселые эстафеты и „Игры нашего двора“.

Парк «Дулевский» приглашает на тренировки по футболу и спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее». Образовательная программа включает квиз «Интеллектуал» и мастер-класс в домике Мяты Тимьяновны. Также запланированы лекторий «Белкин Дом» и анимационная программа «Летний бум!».

В Дрезненском городском парке состоятся спортивные игры «Летний движ», школа юного художника, командная игра с детективным сюжетом «Мафия», а также развлекательное мероприятие «Территория нестандартных игр».

Парк на улице Юбилейной в поселке Авсюнино предложит вокальные и театральные мастер-классы, творческие мастерские, а также интерактивную программу «Путешествие в съедобный мир». Для активных посетителей подготовлены настольные и подвижные игры.

В парке «Меланж» в Куровском пройдут тренировки по ММА и футболу. Творческие мастерские, квиз-сюрприз «Ребятам о зверятах», концертная программа «Пойте вместе с нами!» и «Лето. Ретро. Танцы» пройдут на центральной площадке.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.