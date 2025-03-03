Парки Ленинского округа ждут жителей на развлекательные и спортивные мероприятия

Развлекательную и спортивную программу мероприятий на всю неделю подготовили парки Видного для жителей и гостей Ленинского округа. Среди них — игры и конкурсы для детей, мастер-классы, посвященные началу весны, программы, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В парке „Апаринки“ 5 марта пройдёт детская игровая программа и весенняя мастерская „Кудесница-весна“. Каждый вторник и четверг в лесопарке организуют спортивные тренировки проекта „Активное долголетие“. Пройдут они и на этой неделе», — рассказали в пресс-службе.

Также 5 марта игровая программа для детей и весенняя мастерская состоятся в лесопарке «Высота». 6 марта в Тимоховском парке пройдут развлекательные мероприятия для ребят, а также эко-уроки и весенняя мастерская, где малыши будут делать поделки своими руками.

В Расторгуевском парке 9 марта юных посетителей ждут весенние, яркие, развлекательно-игровые программы, где они смогут интересно провести время с аниматором под веселую музыку, сделать поделки своими руками и потанцевать. А в Центральном парке игровая программа для деток запланирована на 8 марта: они будут танцевать, играть, мастерить и развлекаться.

«В честь Международного женского дня в лесопарке „Высота“, Расторгуевском и Центральном парках 8 марта пройдет праздничная программа „Время цвести“. Кроме того, в парках намечена раздача сладких подарков. Праздничный концерт будет в Центральном парке. Приглашаем всех жителей и гостей Ленинского округа присоединиться к нашим мероприятиям в городских парках», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

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