Парки Красногорска посетили свыше 4,2 млн человек за первое полугодие

В Красногорске продолжается активное развитие парковых территорий, которые становятся все более популярными среди жителей и гостей города. За первые три квартала 2024 года парки посетило более 4,2 млн человек, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Городской парк — одно из самых популярных мест отдыха в Красногорске — посетили более 766 тыс. человек, что на 26% больше, чем в прошлом году. ПКиО «Ивановские пруды» также привлекает все больше посетителей: за три квартала 2024 года его посетили более 743 тыс. человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

Детский городок «Сказочный» и ЭкоПарк «Губайловский» также пользуются популярностью среди жителей и гостей города: за три квартала 2024 года их посетили более 750 тыс. и 855 тыс. человек соответственно, что говорит о росте посещаемости на 11% и 28% соответственно.

Новые парки, такие как «Опалиховский пруд», парк имени Д. М. Карбышева и другие, также привлекают все больше посетителей: их посетили более 275 тысяч, 134 тыс. и 159 тыс. человек соответственно, что говорит о росте посещаемости на 36%, 40% и 20% соответственно.

На 2025 год запланировано увеличение доходов от коммерческой деятельности на 10%, что составит более 14,8 млн рублей. Это позволит продолжить развитие парковых территорий, создавать новые зоны отдыха и развлечений, а также улучшать инфраструктуру.

Таким образом, развитие парковых территорий в Красногорске продолжается, и это радует жителей и гостей города. Парки становятся все более популярными, что говорит о том, что они предоставляют разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Это, в свою очередь, способствует развитию коммерческой деятельности, что позволяет вкладывать средства в дальнейшее развитие парковых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.