Парки и лесопарки Серпухова стали популярным местом отдыха с 20 по 26 января

Лидером по посещаемости на прошлой неделе стал парк «Комсомольский», который привлек почти 10 тысяч человек. Он находится в центре города. Его второе название — «Парк динозавров», потому что на территории расположены фигуры древних рептилий. В парке есть: скейт-площадка для экстремалов, стела «Я люблю Серпухов», детская развлекательная зона, лавочки для отдыха и удобная парковка. Центральный вход украшает кованая арка с названием парка.

На втором месте по посещаемости оказался парк им. О. Степанова, который за прошедшую неделю привлек более 7,6 тысяч человек. В парке есть: пункт проката спортивного оборудования и велодорожки, теннисный корт и столы для пинг-понга, волейбольная площадка и футбольное поле, площадка для воркаута и тир. Для детей в парке работают несколько игровых площадок — горки, качели, батуты, гамаки, детская канатная дорога и деревянная полоса препятствий. В парке часто проходят праздники, концерты, фестивали, конкурсы и другие мероприятия. За афишей можно следить на сайте или в социальных сетях парка.

Третье место занял парк «Питомник», который за неделю посетили более 3,2 тысячи человек. В настоящее время парк «Питомник» является семейным центром притяжения горожан. В нем есть развитая инфраструктура аттракционов, аллея и спортивные площадки. Также обустроены зоны для отдыха, где можно наслаждаться природой и чистым воздухом.

Четвертое место занял парк «Принарский», который посетили 3 тысячи человек. В инфраструктуру парка входят: несколько кафе, прокат спортивного инвентаря, зона барбекю с беседками и мангалами, детские площадки и бесплатная парковка. Несмотря на то, что Принарский парк находится в центре города, рядом нет шумных улиц, и это место хорошо подходит для тихих уединенных прогулок. Одна из достопримечательностей — памятник святым Петру и Февронии, открытый в 2016 году. На территории также есть свадебное дерево, куда пары, которые вот-вот станут семьями, вешают сердечки.

Замыкает пятерку лидеров парк «Жемчужина», который посетили 2,6 тыс. человек. Парк был открыт 7 июня 2014 года. На его территории есть детская площадка, хоккейная коробка и аллея для отдыха на пруду. Рядом располагаются два теннисных корта, футбольное поле, зона пляжного волейбола, баскетбольная площадка, скейт-площадка, рассчитанная на три основные дисциплины: ролики, скейтборд и BMX.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.