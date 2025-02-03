Парки и лесопарки Подмосковья посетило свыше 1,4 млн человек за неделю

С 27 января по 2 февраля 2024 года парки и лесопарки Подмосковья привлекли более 1,4 млн посетителей, что на 196 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тыс. человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее количество посетителей за неделю было зафиксировано в воскресенье, 2 февраля, когда в парках побывало более 256 тыс. человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 456 тыс. человек, а в будние дни в среднем парки посетили около 200 тыс. человек.

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который принял более 49 тыс. человек. Парк, благоустроенный в 2017–2018 годах, предлагает новые игровые зоны, спортивные площадки, уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк, а также обустроенную набережную и площадку для выгула собак.

На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Королев, который привлек более 36 тыс. человек. Парк был значительно обновлен в последние годы, в том числе появились новые дорожки, освещение и веревочный парк площадью 2 тыс. кв. метров.

Третьим по популярности стал Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили более 35 тыс. человек. Парк славится живописными прогулочными зонами, спортивными комплексами и системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Четвертым по посещаемости стал парк имени Льва Николаевича Толстого в Химках, который привлек более 33 тыс. посетителей. Парк предлагает разнообразные зоны для активного отдыха, включая скейт-парк, памп-трек и площадку для танцев.

Традиционно много посетителей собрал парк «Фабричный» в Дедовске, который также привлек более 33 тыс. человек. Посетители могут наслаждаться уютными беседками и спортивными площадками.

Кроме того, карусели в муниципалитетах Подмосковья за указанный период посетили более 6,27 тыс. человек. Лидером по посещаемости стала карусель в Одинцове, на которую пришли более 1 тыс. человек. В регионе функционирует восемь каруселей, которые стали важной частью досуга для жителей и гостей Подмосковья.

Катки с искусственным покрытием также пользовались популярностью, и за прошедшую неделю их посетило более 40 тыс. человек. Все катки предлагают прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и комфортные условия для отдыха, включая теплые раздевалки и точки с продажей горячих напитков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.