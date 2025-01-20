Парки и лесопарки Подмосковья посетило свыше 1,22 млн человек за неделю

С 13 по 19 января парки и лесопарки Подмосковья посетило более 1,22 млн человек, что на 23 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. В этом сезоне жители и туристы могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. В целом в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Кроме того, в этом году для проведения крещенских купаний мы подготовили 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Всего в купаниях приняло участие свыше 211 тыс. человек, более 100 тыс. из которых окунулись в священную воду. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована во воскресенье. Более 263 тыс. человек побывало в парках 19 января. За все выходные дни посещаемость составила более 439 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 157 тыс. человек.

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе является парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Там побывало свыше 46 тыс. человек. Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. Река Пехорка, протекающая через его территорию, придает парку особый колорит. В 2017–2018 годах парк был благоустроен, что сделало его одним из самых популярных мест в городе. В этом парке появились новые игровые зоны, спортивные площадки и уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На территории расположены площадки для детей, зоны для занятий спортом и скейт-парк. Также здесь обустроена набережная. Продолжают создаваться новые игровые зоны и арт-объекты, что делает парк еще более привлекательным для отдыха и развлечений. Для владельцев собак в парке предусмотрена специальная площадка для выгула питомцев.

Вторым по посещаемости стал Центральный парк в городском округе Пушкинский. На прошлой неделе его посетили более 35 тысяч человек. Центральный парк является одним из самых живописных парков в округе. Здесь имеется обустроенная зона для прогулок, детская игровая площадка и спортивные комплексы, включая скейтпарк, площадки для баскетбола и других видов спорта, а также шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами. Для обеспечения безопасности и удобства на территории функционирует система видеонаблюдения.

Третьим по востребованности стал парк «Фабричный» г. о. Истра в г. Дедовск. Парк «Фабричный» за прошедшую неделю посетили свыше 28 тысяч человек. Посетители парка могут приятно провести время в уютных беседках или на танцевальных и спортивных площадках. Дополнительно, в парке функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят разнообразные мероприятия. Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут учиться правилам дорожного движения в миниатюрной имитации уличного движения, оборудованной всем необходимым: от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

Четвертым по посещаемости стал парк «Мира» в г. о. Мытищи. С 13 по 19 января его посетили почти 26 тысяч жителей и гостей города. Парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить в парке мероприятия разных форматов. В парке расположены амфитеатр, фонтанную площадь, несколько детских площадок в парке, скейтпарк, парк аттракционов.

И традиционно большим вниманием пользуется парк им. Л. Толстого в г. о. Химки. Его посетили свыше 25 тыс. человек за прошедшую неделю. Парк расположен на берегу канала им. Москвы. В нем расположены детские и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. В парке также расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги. Более того, в парке обустроена площадка для выгула собак. В парке установлено пять второстепенных входных групп, размещены новые скамьи, урны и места для велопарковки.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 13 по 19 января составила более 6,99 тыс. человек. Первой по посещаемости стала карусель Богородского г. о. в городе Ногинск. Ее посетили более 1,3 тыс. человек. Второй и третьей по востребованности стали карусели в Одинцовском г. о. и в Сергиевом Посаде соответственно.

В Министерстве благоустройства напомнили, что в Московской области функционируют восемь каруселей, которые расположены в 8 городских округах Подмосковья. С момента установки каруселей в 2018 году такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей региона.

Кроме того, катки с искусственным покрытием за прошедшую неделю посетили более 87 тыс. человек. За всех зимний сезон с 1 декабря посещаемость составила 780 тыс. человек. Общими требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, белый лед, раскатанный по специальной техника для заливки. При необходимости, гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, можно посетить точки с продажей согревающих напитков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.