Парк «Пехорка» в Балашихе вновь стал вторым по посещаемости в Подмосковье

С 16 по 22 декабря парк Пехорка посетили 38,3 тыс. человек. Парк стал вторым по посещаемости в Московской области за неделю, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. Река Пехорка, протекающая через его территорию, придает парку особый колорит. В 2017–2018 годах парк был благоустроен, что сделало его одним из самых популярных мест в городе. Здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк.

На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. В летний период работает лодочная станция. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.