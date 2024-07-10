Парк Малевича при поддержке Третьяковки продолжает проект современного искусства

17 июля в подмосковном парке Малевича открывается новый экспозиционный маршрут, представляющий произведения современных российских авторов. Проект реализован при поддержке Третьяковской галереи, министерства культуры и туризма Московской области и Московской областной дирекции по развитию парков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В экспозицию вошли девять новых объектов, созданных художниками Аллой Урбан, Александром Константиновым и творческим дуэтом «МишМаш». Все арт-объекты объединены кураторским маршрутом, где авторы переосмысляют традиции пейзажных парков эпохи романтизма. Вместе с экспозицией открываются и новые территории Парка Малевича: теперь прогулку можно будет начать с новой входной зоны с кафе, детскими и спортивными площадками со стороны поселка Ромашково.

Экспозиция продолжает серию партнерских проектов Московской области и крупнейших культурных институций России. Первая часть экспозиции была запущена осенью 2022 года: парк наполнили объекты Франциско Инфанте-Арана, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева и Игоря Шелковского. В 2023 году к ним присоединились работы Аллы Урбан, Александра Константинова и Романа Ермакова. Проект 2022–2023 годов раскрывал связь места с ключевой фигурой искусства XX века — Казимиром Малевичем — и рассказывал об идеях и философии русского авангарда и его роли в творчестве современных художников.

Новая экспозиция уделяет особое внимание взаимоотношению природных ландшафтов, традиций садово-паркового искусства и современного паблик-арта. Новый маршрут «Малевич в лесу» продолжает осваивать территории парка с помощью современного искусства.

Кураторы рассказывают о традиции художественного осмысления природных ландшафтов, пришедшей в Россию вместе с эпохой романтизма в конце XVIII — начале XIX века. Таким образом современный паблик-арт в Парке Малевича становится наследником философии садово-паркового искусства.

«Центральный лесной Оракул» и серия из шести арт-объектов «Субтитры» авторства «МишМаш», а также «Хоровод» Аллы Урбан придуманы и реализованы специально для парка с учетом особенностей ландшафта и своеобразия пространства. «Акведук» Александра Константинова, созданный автором в 2008 году для частного парка, впервые предстанет перед российским зрителем. Маршрут «Малевич в лесу» также включает «Встречу» Аллы Урбан и «Цветные деревья» Александра Константинова, расположенные в глубине парка. Кураторами проекта выступили Ксения Новохатько и Ирина Горлова.

«Новая территория парка сильно отличается от основной части — и рельефом, и растительностью. Тут гораздо светлее, лес хорошо просматривается, ландшафт прорезает живописный овраг, а плавные изгибы тропинок постоянно открывают новые виды и перспективы. Именно особенности леса в этой части парка и навели нас на мысль обратится к традициям романтического пейзажного парка, где редкие объекты и павильоны помогают человеку по-настоящему увидеть природу, впустить ее внутрь своего ощущения момента. Арт-объекты, созданные специально для Парка Малевича, заняли место традиционных парковых беседок, скульптур, руин, не повторяя их, но наглядно показывая, что современное искусство может быть удивительно деликатным и лиричным, а природа остается постоянным собеседником художников и в XXI веке», — отметила сокуратор проекта Ксения Новохатько.

«Субтитры» группы «МишМаш» — серия фантазийных работ, которые внезапно возникают на протяжении всего маршрута. Это странные парадоксальные надписи, комментирующие природный ландшафт парка, как субтитры комментируют происходящее на экране в кино. Неожиданное появление слов в природной среде отсылает также к традиции парков эпохи романтизма, в которых часто использовались поэтические надписи.

«Хоровод» Аллы Урбан — это восемь конусов, которые художница ассоциирует и с юбками крестьянок с картины Казимира Малевича «Девушки в поле» (1928-1929) из Русского музея, и с рупорами, принимающими сигналы с небес. Вот как сама художница говорит о своей работе: «Наше зрение все собирает в конусы: небо, лес, поля, снежинки, летящие на лобовое стекло, капли дождя. Если смотреть в небо, то и окружающие деревья собираются в конусы. Такова природа зрения. Может быть, это происходит потому, что все вокруг имеет свой голос, а зрение подсказывает, что надо прислушаться к этому голосу. Конус — рупор, несущий нам сообщение».

Интерактивный объект «Центральный лесной Оракул» дуэта «МишМаш» — это «общественно полезный прибор индивидуального пользования», помогающий находить ответы на сокровенные вопросы, которые могут возникнуть во время прогулки по парку. Отсылая к романтике космоса и стилистике 1960-х годов, «Оракул» одновременно вызывает ассоциации и с яркими «шутихами», которыми славились барочные парки.

«Акведук» Александра Константинова, чьи «Цветные деревья» уже хорошо знакомы посетителям парка, — объемная гравюра, пронизанная воздухом и светом. Словно воспоминание об античных водоводах или любимых романтическими парками руинах.

Для посетителей парка доступен бесплатный аудиогид «Малевич в лесу», созданный на платформе izi.TRAVEL. Маршрут прогулки озвучивает куратор экспозиции Ирина Горлова. Проект объединяет и комментирует объекты, осмысляя наследие пейзажных парков и фантазий романтизма.

Парк Малевича — открывшаяся в декабре 2020 года площадка для длительного экспонирования средового искусства и паблик-арта XX–XXI вв. Расположенный в Одинцовском округе недалеко от Барвихи и Немчиновки, он является оммажем основателю супрематизма. Казимир Малевич часто бывал в этих местах, где жил у родителей своей второй супруги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.