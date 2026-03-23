Парк «Авангард» в Электростали проведет тренировки и мастер-классы

Парк «Авангард» в Электростали подготовил серию спортивных и творческих мероприятий на неделю с 25 по 29 марта. Жителей приглашают на открытые тренировки, забег и мастер-классы для разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа начнется в среду, 25 марта. В 17:00 на спортивной площадке парка пройдет открытая тренировка по греко-римской борьбе. Посетители смогут понаблюдать за занятием и познакомиться с этим видом спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.