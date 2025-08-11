Парк «Авангард» в Электростали приглашает жителей и гостей города на мероприятия

На этой неделе парк «Авангард» вновь порадует жителей и гостей города разнообразными развлекательными, творческими и спортивными мероприятиями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В понедельник, 11 августа, в 10:00 на спортивной площадке состоится открытая тренировка по боксу.

В среду, 13 августа, запланировано мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья — в 11:00 в павильоне парка пройдет турнир по шашкам.

Начать пятницу можно активно — на спортивной площадке с 9:00 до 10:30 будет проходить «Бодрая утренняя зарядка» на свежем воздухе. А в 15:00 на площадке около павильона для посетителей состоится концертная программа вокального коллектива «Созвучие» «Лето, ах, лето!».

В субботу, 16 августа, беговое движение «5 вёрст» приглашает всех на традиционный забег по аллеям парка, который начнётся в 9:00. Вы сможете пробежать или пройти дистанцию в комфортном для себя темпе, а также пообщаться с единомышленниками и найти новых друзей по интересам. Также в субботу запланированы увлекательные мастер-классы для детей «Веселая пчелка» и «Краски лета», которые будут проходить в уютном павильоне с 12:00. А вечерняя программа порадует посетителей парка зажигательной дискотекой «Шум» (на втором этаже кафе с 18:00 до 20:00).

В воскресенье, 17 августа, в 09:00 начнется йога на пирсе. Занятие практикой на свежем воздухе поможет расслабиться и обрести внутреннюю гармонию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.