Париж передумал приглашать Россию на 80-летие высадки в Нормандии

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Reuters: Франция решила не приглашать Россию на 80-летие высадки в Нормандии

Представителей России не пригласят для участия в памятных мероприятиях в честь годовщины высадки союзников в Нормандии. При этом организаторы ранее допускали приглашение некоторых российских чиновников, сообщает РБК .

«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — заявил дипломатический источник агентству Reuters.

При этом данную цитату приписывают советскому лидеру Иосифу Сталину.

Ранее американское издание Politico сообщало, что у союзников Франции возникли вопросы после приглашения России принять участие в памятных мероприятиях в честь годовщины высадки союзников в Нормандии. Организаторы планировали пригласить российскую делегацию, но без президента РФ Владимира Путина.

Памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, запланированы на 6 июня текущего года.