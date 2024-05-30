Париж передумал приглашать Россию на 80-летие высадки в Нормандии
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Представителей России не пригласят для участия в памятных мероприятиях в честь годовщины высадки союзников в Нормандии. При этом организаторы ранее допускали приглашение некоторых российских чиновников, сообщает РБК.
«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — заявил дипломатический источник агентству Reuters.
При этом данную цитату приписывают советскому лидеру Иосифу Сталину.
Ранее американское издание Politico сообщало, что у союзников Франции возникли вопросы после приглашения России принять участие в памятных мероприятиях в честь годовщины высадки союзников в Нормандии. Организаторы планировали пригласить российскую делегацию, но без президента РФ Владимира Путина.
Памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, запланированы на 6 июня текущего года.