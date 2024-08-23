В рамках сотрудничества с Минэкологии Подмосковья специалисты природоохранного фонда «Верховье» провели инвентаризацию памятника природы областного значения «Парк Келлера в деревне Сенницы-2» в Озерах. Обследование проведено с целью оценки состояния ООПТ, туристического потенциала и уровня негативного воздействия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Особо охраняемая природная территория была создана в 1988 году в городском округе Озеры, ее площадь составляет 51,7 га.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что основной объект охраны в памятнике природы — природно-парковый комплекс, который был заложен в усадьбе Сенницы, как эталонный английский парк.

«От него сохранились уникальные насаждения, в том числе 120-летняя лиственничная аллея, несколько дубово-липовых аллей. Здесь произрастает в единственном экземпляре сосна Веймутова, или восточная белая, отмечен целый ряд редких для области кустарников. В общей сложности в ООПТ насчитывается около 300 видов флоры, а также 36 видов позвоночных животных, включая краснокнижных черного коршуна и зеленого дятла», — отметил Фирсов.

Эксперты установили, что в целом экосистемы памятника природы сохранены, состояние старовозрастных парковых насаждений, ивняков, старинных болот и лугов поймы реки Сенницы — хорошее. Тем не менее, при обследовании выявлены нарушения, связанные с неконтролируемой рекреацией — следы кострищ, локальные навалы мусора. Специалисты рекомендовали скорректировать режим особой охраны с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие на ООПТ. Планируется организовать работы по вывозу мусора с территории памятника природы, высадить плодовые деревья, вместо утраченных, а также организовать экотропу с целью повышения туристской привлекательности усадьбы с размещением стендов с информацией об истории и культурной ценности, природных комплексах памятника природы и его окрестностей, редких видах флоры и фауны.

Парк и остатки усадьбы в селе Сенницы — одно из красивейших мест в Подмосковье. В разное время имением владели князья Гагарины, князья Голицыны, графы Виельгорские, князья Шаховские. Последними владельцами усадьбы были знаменитые графы Келлеры. Здесь сохранились двухэтажный дом управляющего конца XVIII в. в стиле классицизм, конный двор рубежа XIX–XX вв. в формах эклектики, дома экономки, людской, прачечной, возведенная вместо прежней деревянной Вознесенская каменная церковь 1709 г. в формах московского барокко, руины электростанции и оранжереи-усыпальницы, построенной в 1894 г.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.