Памятная акция «Ангелы Беслана» прошла в Москве

В Москве у памятника Герою России Дмитрию Разумовскому состоялась памятная акция «Ангелы Беслана». Мероприятие посвящено 21-й годовщине трагедии в бесланской школе № 1, которая унесла 334 жизни, сообщает ТАСС .

Зампред комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Павел Симаков напомнил, что 3 сентября — это особенный день памяти и скорби для страны. В эту дату россияне склоняют голову перед жертвами терроризма и героями, которые борются с ним и защищают людей ценой своей жизни.

«В Зеленограде у памятника Герою России Дмитрию Разумовскому мы вспоминаем, что подвиг и боль объединяют поколения», — заявил Симаков.

В акции приняли участие более 100 человек. Среди них молодогвардейцы, представители проекта «Молодежь Москвы» и жители Зеленограда. Из 334 свечей они выложили фигуру ангела. Симаков подчеркнул, что так люди показывают важность ответственности каждого за сохранение безопасности и мира. Акция завершилась минутой молчания и возложением цветов.

«Пусть этот день напоминает нам: только вместе, в единстве и солидарности, мы способны противостоять злу и сохранять будущее для наших детей», — добавил он.

Трагедия в Беслане произошла в 2004 году. Террористы ворвались в школу и взяли в заложники более 1,2 тыс. человек. Тогда погибли 334 человека, из них 186 — дети. 70 школьников и 126 заложниках остались инвалидами.

Дмитрий Разумовский участвовал в освобождении заложников в Беслане. Он мужественно под шквальным огнем указывал бойцам «Вымпела» на огневые очки противника, но погиб от пули снайпера прямо во дворе школы. Ему присвоено звание Героя России посмертно.