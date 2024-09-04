Память погибших в теракте в школе Беслана почтили в Балашихе, сообщили в пресс-службе округа.

Акция прошла возле храма Александра Невского 3 сентября. Участники выложили из бутылок с водой слово «Беслан», зажгли свечи и почтили минутой молчания погибших в той страшной трагедии.

«К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с этой нечеловеческой жестокостью и сегодня. Террористический акт в Крокусе, преступления киевского режима на Донбассе, в Курске, Белгороде. Уверен, что все причастные будут жестоко наказаны», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В 2004 году террористы на протяжении трёх дней удерживали в заложниках детей, их родителей и учителей. Трагедия унесла жизни свыше трёх сотен человек, большинство из которых дети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.