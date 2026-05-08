Память павших Защитников Отечества почтили в Балашихе

Торжественная церемония возложения цветов, посвященная героям Великой Отечественной войны, прошла на Братском кладбище. Жители округа, ветераны, военнослужащие, командиры воинских подразделений, руководители предприятий и партийцы собрались у мемориала «Вечная память павшим воинам 1941–1945», чтобы отдать дань уважения защитникам Родины, не вернувшимся с полей сражений, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В памятном мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев, которые ценой своей жизни отстояли будущее нашей страны. Здесь покоятся 118 бойцов, умерших от тяжелых ранений в госпиталях Балашихи. Наш долг — помнить подвиг поколения победителей и передавать эту память детям и внукам. Вечная память и вечная слава героям», — отметил Игорь Брынцалов.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалам героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«Сегодня наш общий долг — хранить историческую правду, бережно относиться к памяти героев и передавать ее молодому поколению. Мы всегда будем помнить тех, кто ценой собственной жизни защитил нашу страну, подарил нам мир и будущее», — сказал Сергей Юров.

Братское кладбище в Балашихе было основано на месте захоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1960 году здесь открыли мемориальный комплекс с памятником «Вечная память павшим воинам 1941–1945». Автором проекта стал заслуженный художник РСФСР, фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени и почетный гражданин Балашихи Михаил Аникеев.

В 2024 году тут установили памятник Героям СВО. Инициативу по увековечиванию участников спецоперации поддержали жители Балашихи.

Ежегодно в преддверии Дня Победы мемориалы становятся местом притяжения для сотен жителей округа, которые приходят сюда, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за Родину.