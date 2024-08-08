Палаточный лагерь открыли в детском центре «Литвиново» в Подмосковье

Второй год в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Подмосковье по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время тут уже отдохнули свыше 5 тыс. ребят. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Мы запустили новый проект палаточного лагеря совместно с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. В смене в нем отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Во время смены для детей будут проводить встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС и МВД», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Программа лагеря предусматривает повышенные физические нагрузки: занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта, плаванию.

Дети проживают в теплых палатках, а питание и гигиенические процедуры дети получают в помещениях стационарного лагеря. Смена в палаточном лагере будет длиться 14 дней.

Запуск нового проекта отмечен подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между министерством социального развития Московской области, МЧС России по Московской области и Главным управлением гражданской защиты Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.