«П***** холодно»: африканец сказал, что думает о зиме в Кемерове

В Кемерове холода не отступают, что особенно ощутимо для тех, кто впервые сталкивается с сибирскими погодными условиями. Среди них — двадцатилетний тиктокер Артур, приехавший из Африки для обучения в медицинском университете. Имея более 8 тысяч подписчиков, его видеоролики с забавными заметками о жизни в Кузбассе набирают сотни тысяч лайков. Несмотря на некоторые трудности с русским языком, он согласился рассказать корреспонденту Сiбдепо о своих впечатлениях от декабрьской погоды.

«Я жил раньше в Африке, и я приехал сюда, чтобы учиться. Ну, вот я в России, и вообще доволен. И, на самом деле, мне нравится больше Россия», — поделился он.

Особенно студенту запомнились морозы в конце прошлой недели, когда температура опускалась до минус 38 градусов. Он вспоминает, как сложно было выходить на улицу в эти дни.

«Неделю назад было ужасно, потому что это п***** холодно. Ну, для иностранца, как я, это было трудно. А сейчас уже стало нормально», — не сдержал эмоций Артур.

На этой неделе в Кузбассе стало теплее, и на улице уже комфортные от минус 3 до 0 градусов. Тем не менее, встречу с корреспондентом Артуру пришлось завершить раньше запланированного. Даже такая умеренная зима в Кемерове для иностранца кажется прогулкой по Антарктиде. Однако, в целом, после жаркой Африки, Артур старается спокойно относиться к холодам.

«Сейчас для меня такая погода обычна», — добавил он.

Иногда студент шутит, что в Кемерове бывает такая же жара, «как в Африке». Так он говорил в конце сентября, когда бабье лето подходило к концу. Несмотря на непривычный климат, парень хорошо адаптировался в городе. Он учится на втором курсе КемГМУ и надеется в будущем работать врачом в России. Он хорошо выучил разговорные выражения, которые периодически вырываются практически у всех: «вот», «ну», а когда ошибается, говорит «Блин!» и «П*****!».

Африканец признался, что впервые сталкивается со многими вещами в России. Например, он думал, что местные жители постоянно носят валенки, а о шапке-ушанке узнал только здесь. Артур также пробует русскую кухню. В своих видео он говорит, что ему не понравился борщ, так как в Африке не готовят супы. А вот пельмени стали его любимым блюдом. Студент активно развивает свои социальные сети. Артур снимает видео о прогулках, учебе, русской еде и своих попытках освоиться в Кузбассе. Хотя поначалу он был шокирован отсутствием жары, ему понравилась природа Кемерова: горы, парки и возможность гулять — отдельные темы для его видео.

В нескольких видео он показывал поездки в другие города области, например, в Топки и Березовский, вместе с друзьями и другими блогерами.

Несмотря на стереотипы, холода и трудности с языком, Артур остается в Кемерове, продолжает учиться и вести свой блог. Его наблюдения о Сибири становятся все более популярными. Возможно, потому что через его шутки чувствуется искреннее желание понять местную культуру и постепенно стать ее частью.

