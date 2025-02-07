Озабоченную учительницу из Кемерова привлекли к ответственности

В Кемерове полиция привлекла к ответственности 21-летнюю преподавательницу по ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения», сообщает Сiбдепо .

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, девушка создала тематическую страницу в социальных сетях, что вызвало интерес у правоохранительных органов.

В процессе мониторинга СМИ и Интернета была обнаружена страница, автор которой размещал контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Также девушка основала группу с подобным содержанием.

Посты могли видеть неограниченное количество пользователей, уточнили в ведомстве. Среди материалов, вызвавших подозрение у правоохранителей, была также музыка.

Неизвестно, относится ли сама автор паблика к ЛГБТ*-сообществу. Кемеровчанка работает репетитором по английскому языку. Суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей.

* международная организация, признанная экстремистской, запрещена в РФ.