Овчинский: жилье по реновации построят на Енисейской улице по проекту КРТ

Столица приняла решение о комплексном развитии территории в районе Бабушкинский СВАО столицы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Участок расположен на ул. Енисейской в районе сложившейся застройки.

«В Бабушкинском районе назначенный городом оператор — Московский фонд реновации жилой застройки — реорганизует участок площадью 3,43 га. На территории построят 90,3 тыс. кв. м недвижимости. При этом более 82 процентов общего объема застройки — 74,5 тыс. кв. м — составят дома для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в новостройках — около 46,8 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить жильем около 1,7 тыс. горожан. На первых этажах разместятся предприятия малого и среднего бизнеса. Рядом с новыми домами планируют возвести многоэтажный паркинг на 300 машино-мест, в составе которого будет многофункциональный центр. Проект планируется реализовать в течение 6 лет», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Рядом есть школы, детские сады, центры детского творчества, медицинские учреждения, кинотеатр, скверы, кафе и рестораны. В шаговой доступности от будущего квартала находится станция «Свиблово».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.