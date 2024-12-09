Овчинский: в столице открылись выставки конкурса «Арт-проект: моя Москва»

В декабре в Москве функционируют передвижные выставки работ победителей и призеров направления «Рисунок» и спецпроекта «Нейросеть. Москва» творческого конкурса «Арт-проект: моя Москва», напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

На выставках представлены работы 36 победителей и призеров направления «Рисунок» и спецпроекта «Нейросеть. Москва» из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской, Смоленской, Курганской и других областей России, а организатором проекта выступил департамент градостроительной политики города Москвы

«Работы финалистов объединяют творческий подход и искреннее восхищение нашим городом, стремление сделать его еще лучше. Увидеть картины юных талантов можно в центре досуга и культуры „Южное Бутово“ до 20 декабря, в библиотеке № 13 имени Чернышевского и в спортивном комплексе „Баланс“ — до 24 декабря, а также на переходе между станциями метро „Савеловская“ Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ с 11 до 22 декабря», — уточнил министр.

Конкурс «Арт-проект: моя Москва» каждый год предоставляет уникальную возможность детям и молодежи раскрыть свой творческий потенциал, развить навыки рисования, макетирования и проектной деятельности. Участники вдохновляются историей, культурой столицы и предлагают свои идеи по развитию Москвы.

Юные художники от 5 до 16 лет через свои произведения показали столицу такой, какой они видят ее сейчас и в будущем. Работы создавались по нескольким номинациям: «Визитная карточка столицы», «Инновационная Москва» и «Моя семья». В финал конкурса вышло более 120 работ.

С полным списком победителей и призеров этого года можно ознакомиться по ссылке.