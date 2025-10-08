Овчинский: павильон «Макет Москвы» примет участие во Всемирной неделе космоса

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ станет участником Всемирной недели космоса, подготовив для жителей и гостей столицы специальную программу культурных и развлекательных мероприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Посетителям представится шанс проверить свои знания в интерактивной викторине, посвященной космосу, науке и технологиям. Наиболее подготовленные участники будут награждены сертификатами на посещение выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», центра «Космонавтика и авиация», а также на прогулку на электрокаре по ВДНХ.

«Участие павильона „Макет Москвы“ во Всемирной неделе космоса — это прекрасная возможность показать, как темы развития города и освоения Вселенной переплетаются друг с другом. Такие проекты не только расширяют кругозор гостей, но и укрепляют статус столицы как центра науки, инноваций и передовых урбанистических решений», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский отметил, что Москва — город, где рождаются смелые технологические решения, вдохновляющие на новые открытия.

Особенным мероприятием программы станет лекция «К звездам, что в сердце», запланированная на 8 октября в 19:00. Старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова объяснит, каким образом космонавты используют звездное небо для ориентации в полете, и познакомит аудиторию с созвездиями, имеющими особое значение для покорителей космоса. Для посещения лекции регистрация не нужна.

Дополнительную, космическую атмосферу в павильоне создадут светотехнические шоу, которые будут проводиться с периодичностью каждые тридцать минут.

Посещение павильона «Макет Москвы» и все предлагаемые им услуги являются бесплатными. Его двери открыты ежедневно, за исключением понедельника, с 10:00 до 20:00.

Более детальную информацию, расписание светошоу и запись на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 (925) 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.