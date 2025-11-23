Овчинский: на юге столицы построят два дома по реновации

В столичных районах Нагатинский Затон и Нагорный стартовало строительство двух домов для реализации программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройки появятся по адресам: ул. Речников, з/у 18/2, и ул. Криворожская, з/у 1/3/5.

«На улице Речников построят жилой комплекс из двух корпусов общей площадью почти 48 тыс. кв. м. В новостройке оборудуют 441 квартиру площадью свыше 25,5 тыс. кв. м. Из них 10 предназначены для проживания маломобильных граждан. На данный момент на объекте идет устройство фундаментной плиты. На Криворожской улице возведут дом общей площадью около 60 тыс. кв. м. В нем будет 642 квартиры площадью почти 40 тыс. кв. м. Из них 6 предназначено для маломобильных граждан. Сейчас на объекте приступили к установке шпунтового ограждения», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Новостройки возведут с учетом принципов безбарьерной среды.

В подъездах оборудуют комнаты для консьержей и колясочные для хранения самокатов, велосипедов и детских колясок. В обоих домах запроектированы подземные паркинги, прямой доступ в которые обеспечат современные лифты.

Прилегающую к жилым комплексам территорию благоустроят и озеленят, оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Новые дома построят в районах с развитой инфраструктурой: недалеко расположены станции метро, школы и детские сады, медицинские учреждения и другие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.