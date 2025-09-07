Овчинский: более 160 тыс человек посетили павильон «Макет Москвы» за лето

Выставочный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ за прошедшее лето посетили более 160 тыс. человек, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Среди посетителей были представители более 25 стран, включая Беларусь, Казахстан, Оман, Вьетнам, а также жители Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других российских городов.

«Павильон „Макет Москвы“ — это уникальное образовательное и культурное пространство, где в доступной и увлекательной форме рассказывается о развитии столицы. Посетители всех возрастов могут проследить, как менялся город на протяжении веков, понять логику градостроительных решений и по-новому взглянуть на знакомые объекты столицы. Здесь история встречается с современностью, создавая неповторимую атмосферу. Летняя программа павильона была насыщенной: около 200 интерактивных викторин, более 150 обзорных и тематических экскурсий, включая 51 детскую, а также свыше 1,5 тысячи светотехнических представлений», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Павильон продолжает оставаться важной частью культурно-просветительской инфраструктуры города. Он предлагает уникальную возможность увидеть Москву с высоты птичьего полета и узнать о ее прошлом, настоящем и будущем.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.