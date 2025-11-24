Ответственность и диалог: как в России коммуницируют люди разных возрастов

ВЦИОМ: в РФ усиливается разрыв в восприятии ответственности между поколениями

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел в России опрос, согласно которому 74% граждан старшего поколения считают себя самостоятельными и готовы брать на себя решение проблем, а среди молодежи от 18 до 24 лет таких — всего 58%, сообщает «ФедералПресс» .

«Объем информации, поступающей в единицу времени, сегодня беспрецедентен. Соответственно, новый поток информации на такой скорости требует новый понятийный аппарат», — прокомментировала ситуацию психолог Мария Забурмах.

По ее словам, огромное влияние имеет на повседневную жизнь цифровая социализация: современные молодые люди с раннего детства приучаются общаться через экран, у них формируется более фрагментированное, но менее ориентированное на долгосрочные обязательства привычки.

Одновременно молодежь с трудом учится выстраивать живые отношения: зумеры в 1,6 раза чаще людей старшего поколения боятся одиночества.

