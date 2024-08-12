«Ответ… неоднозначный»: в Росатоме объяснили, насколько опасны удары по ЗАЭС

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Советник гендира Росатома Асмолов: дрон или снаряд не пробьет Запорожскую АЭС

Советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов заявил, что Запорожскую АЭС невозможно пробить дроном или снарядом. Однако, по его словам, в вопросе опасности ударов украинских дронов по ЗАЭС можно дать «неоднозначный ответ», сообщает kp.ru .

Асмолов отметил, что украинские удары БПЛА и артиллерийскими снарядами по Запорожской станции — это «весьма противная вещь».

«И достаточно неприятная. Но серьезной опасности для ядерной безопасности — конкретно для Запорожской АЭС — это, на мой взгляд, не представляет», — продолжил советник генерального директора госкорпорации.

По словам Асмолова, на ЗАЭС есть защитная оболочка, которую не получится пробить гранатой, сбрасываемой с беспилотника, — таким ударом можно лишь сделать «выщербленку».

В ходе интервью советник главы Росатома также обратил внимание, что атомная станция в Запорожской области не функционирует примерно год, а вся система находится в «холодном состоянии».

Накануне, 11 августа, атомную станцию в Запорожье атаковал ударный дрон ВСУ. После этого российская сторона обвинила Украину в ядерном терроризме. Факт удара признали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).